Ставрополь, 9 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Экс-министру Ставропольского края, врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета Александру Трухачеву пока не избрана мера пресечения. По ходатайству адвокатов срок задержания продлен до 10 февраля, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

SanDiego DUIAttorney Арест

Напомним, Трухачева задержали 7 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. Пока что ректор остается в изоляторе временного содержания. Адвокаты собирают материалы для смягчения меры пресечения из-за состояния здоровья задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, при проверке в министерстве туризма и курортов Ставрополья были обнаружены нарушения при исполнении госконтрактов. Задержан нынешний министр туризма Кирилл Реут. Также задержан, как пишут «Акценты», директор и владелец московской фирмы «Синестетика» Олег Кох, который выполнял услуги по организации фестиваля фейерверков. При выполнении контракта был нанесен ущерб на 25,1 млн рублей.

В рамках расследования этого дела позже был задержан предшественник Реута на посту министра Александр Трухачев. Ему вменяется нанесение ущерба бюджету на 35 млн рублей.

Читайте также: На Ставрополье задержан еще один министр туризма