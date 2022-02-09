Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал привлечь к ответственности управляющую компанию, по вине которой с крыши снежная масса упала на шедшую по тротуару мать с 1,5-годовалым мальчиком. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Kremlin.ru Александр Беглов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел днем 7 февраля у дома 37 по 4-й Советской улице в Центральном районе города. Мать с малышом в коляске шла по тротуару недалеко от своего дома. Около 13:30 мск с крыши дома скатился пласт снега прямо на коляску. В результате мальчик получил ушиб брюшной полости, после осмотра врачом был отпущен домой.

Во время инспекции губернатора в Центральном районе 8 февраля временно исполняющая обязанности главы районной администрации Елена Федорова доложила Александру Беглову о происшествии уточнив, что в госпитализации пострадавший ребенок не нуждается.

«Губернатор поручил Елене Федоровой взять ситуацию на личный контроль, оказать семье необходимую помощь, а также потребовал принять меры к управляющей компании, обслуживающей дом», — подытожили в Смольном.

Читайте также: Шесть человек задержаны по делам о провальной уборке Петербурга от снега

Отметим, по результатам прокурорской проверки в Северной столице возбуждены 19 уголовных дел из-за некачественной уборки улиц в разных частях города. 8 февраля были задержаны шесть человек — все из числа генеральных директоров и учредителей фирм-подрядчиков, с которыми были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий в зимний период.