Стокгольм, 9 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Национальные органы власти Швеции должны делать все возможное, чтобы пресекать распространение слухов в арабских СМИ о том, что социальные власти города Мальмё якобы похищают детей. Об этом 8 февраля в эфире телеканала SVT заявил Пер-Эрик Эббесталь, отвечающий за вопросы безопасности в Мальмё.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

«Все началось со слухов в социальных сетях, но теперь даже арабские телеканалы, такие как «Аль-Джазира», сообщают, что социальные власти в Швеции похищает детей, преимущественно от мусульманских семей», — пишут журналисты.

Отмечается, что самым популярным фейком является видео от 2015 года, на котором запечатлено задержание молодого человека на вокзале, который якобы сбежал от своих похитителей из соцслужб. На самом деле подросток был несовершеннолетним мигрантом, который приехал в Швецию без родителей и сбежал из детского дома, а охранник его задержал.