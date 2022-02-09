Париж, 9 февраля 2022, 13:08 — REGNUM Страны Европы на сегодняшний день не имеют альтернатив российскому газу, заявил генеральный директор французской TotalEnergies Патрик Пуянне в эфире радио RTL.
Пуянне добавил, что в европейских странах сейчас нет достаточного количества терминалов для приема сжиженного газа, а строительство такой инфраструктуры занимает около двух лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что увеличение поставок газа в страны Европы возможно при наличии спроса, однако из-за высоких цен его не наблюдается.
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