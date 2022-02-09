Париж, , 13:08 — REGNUM Страны Европы на сегодняшний день не имеют альтернатив российскому газу, заявил генеральный директор французской TotalEnergies Патрик Пуянне в эфире радио RTL.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для Европы на самом деле нет [альтернативы российскому газу]. Этой зимой у нас не было проблем, мы предприняли определенные действия. Но если бы все пошло по худшему сценарию и русские резко обрубили поставки газа в апреле-мае, то зима 2022 была бы гораздо сложнее», — сказал он.

Пуянне добавил, что в европейских странах сейчас нет достаточного количества терминалов для приема сжиженного газа, а строительство такой инфраструктуры занимает около двух лет.

«Нам нужно продолжать диалог, чтобы сохранить этот поток российского газа», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что увеличение поставок газа в страны Европы возможно при наличии спроса, однако из-за высоких цен его не наблюдается.

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