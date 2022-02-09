Пенза, 9 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Пензе погиб мужчина 1970 года рождения, который находился в кабинете трактора, упавшего с высоты не менее трех метров. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Penza.sledcom.ru Упавший с эстакады трактор в Пензе

Вечером 5 февраля на улице Лермонтова трактор, двигаясь задним ходом по эстакаде, упал с высоты не менее трех метров. В результате падения сотрудник частного охранного предприятия, находившийся в тот момент в кабине машины, получил несовместимые с жизнью травмы.

По предварительным данным, трактором управлял мужчина 1963 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Москве в результате падения с эстакады погиб 30-летний мотоциклист.

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