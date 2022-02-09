Стокгольм, , 13:12 — REGNUM Несмотря на снижение процентных ставок и падение фондового рынка, цены на квартиры в Швеции в январе текущего года продолжали расти. Самый большой рост цен был зафиксирован в центре Стокгольма, где квадратный метр в среднем сейчас стоит почти 11 400 евро. Об этом 9 февраля сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные отраслевой организации риэлторов Mäklarstatistik.

Стокгольм Øyvind Holmstad

«Молодому человеку практически невозможно купить в Стокгольме даже студию», — заявил в эфире SVT Ханс Флинк из Mäklarstatistik.

Согласно данным организации, с начала пандемии цены на жилье в Швеции выросли на 28%. Цены на квартиры выросли в среднем на 14% по стране.

Ежемесячная статистика показывает, что тенденция сохраняется и в 2022 году. Цены на квартиры в январе выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Если внимательно посмотреть на динамику цен в долгосрочной перспективе, то можно заметить, что цены на дома росли на 12−13 процентов, а цены на квартиры — на 6−7 процентов каждый месяц в течение прошлого года.