Минюст требует ликвидировать Исламский культурный центр Костромской области
Кострома, 9 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Министерство юстиции России подало иск о ликвидации общественной организации «Исламский культурный центр Костромской области». Об этом сообщает Свердловский районный суд города Костромы.
По данным Минюста, объединение не предоставило финансовый отчёт об объеме и расходовании денег и иного имущества, полученных из иностранных источников за 2020 год. За это председатель Совета общества Карман Бабаев и директор Табриз Нурутдинов были привлечены к административной ответственности.
В связи с этим министерство просит суд признать организацию прекратившей деятельность и исключить данные о ней из единого государственного реестра юридических лиц. Рассмотрение иска намечено на 21 февраля.
Справка: последним крупным мероприятием, проводимым Исламским культцентром, была научная конференция «Роль гражданских институтов в сохранении межконфессиональной и межнациональной стабильности» в 2016 году в Костромской государственной сельскохозяйственной академии.