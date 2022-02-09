Кострома, 9 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Министерство юстиции России подало иск о ликвидации общественной организации «Исламский культурный центр Костромской области». Об этом сообщает Свердловский районный суд города Костромы.

Наталья Диева ИА REGNUM Костромская мечеть

По данным Минюста, объединение не предоставило финансовый отчёт об объеме и расходовании денег и иного имущества, полученных из иностранных источников за 2020 год. За это председатель Совета общества Карман Бабаев и директор Табриз Нурутдинов были привлечены к административной ответственности.

В связи с этим министерство просит суд признать организацию прекратившей деятельность и исключить данные о ней из единого государственного реестра юридических лиц. Рассмотрение иска намечено на 21 февраля.