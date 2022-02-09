Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Бывший руководитель Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе во время судебного процесса над Михаилом Саакашвили отказался от дачи показаний, сообщает 9 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Чубинидзе был вызван сегодня на допрос в суд, но экс-глава госохраны отказался давать показания. После этого адвокаты Саакашвили ещё раз объяснили, почему его допрос был важен, и отметили, что его необходимо допросить. Обвинения, выдвинутые против экс-президента по так называемому «делу о пиджаках», были связаны с представительскими расходами, понесенными во время пребывания Чубинидзе на этой должности.

Прокуроры, со своей стороны, утверждали, что допрос экс-главы госохраны не имеет отношения к делу. После обсуждения между сторонами судья Бадри Кочламазашвили заявил, что не может заставить свидетеля давать показания. Судья ещё раз обратился к Чубинидзе с вопросом, изменил ли он решение и будет ли давать показания суду, на что бывший главный охранник ответил: «Я остаюсь верен своему заявлению и не имею никакого желания участвовать в этом процессе», а затем покинул зал суда.

Напомним, что бывший президент обвиняется в растрате в личных целях крупной суммы, выделенной из государственного бюджета на представительские расходы. На эти деньги, в том числе, для Саакашвили была приобретена дорогостоящая одежда, поэтому это дело назвали «делом о пиджаках».