Киев, , 13:06 — REGNUM Сахалинское новостное издание АСТВ сообщает, что одновременно с проведением 7 февраля в Японии так называемого «дня северных территорий», когда правительство, депутаты парламента и ультраправые силы этой страны проводят митинги, собрания и шумные уличные демонстрации с требованиями «вернуть» принадлежащие России Курильские острова, украинские националисты устроили у посольства РФ в Киеве акцию в поддержку этих незаконных притязаний.

Акция у посольства России в Киеве Цитата из видео «Курилы это Япония! И Сахалин кстати тоже!» youtube.com

Несколько десятков мобилизованных молодых людей выстроились вдоль посольского забора с плакатами «Украина и Япония всегда вместе!». Наряду с украинскими и японскими государственными флагами демонстранты поместили в центр также японский флаг вооруженных сил милитаристской Японии, который в странах Восточной Азии считается символом японского реваншизма, а потому запрещен.

Видеосюжет с места событий на YouTube-канале сопровождается интервью с одним из участников «мероприятия», который солидаризировался с позицией японских правых сил, требующих «возвращения» Японии не только Курил, но Южного Сахалина: «Вот такая вот интересная акция у нас. О чем идет речь? О том, что в 1945 году Россия «отхапала» у Японии Курильские острова и половину острова Сахалин, которые являются неотъемлемой частью японской территории. По сей день у России и Японии нет мирного договора. В «день северных территорий» в Японии стоит напомнить, что Курилы и Сахалин необходимо вернуть настоящим хозяевам». По утверждению этого украинца, Россия также «должна территории» Украине, Грузии, Германии, Молдове и другим странам.

Тем самым лишний раз подтверждаются предупреждения специалистов о том, что предлагаемая некоторыми уступка Японии «ради дружбы» российских земель неизбежно вызовет «эффект домино», когда территориальные претензии будут активизированы по всему периметру границы РФ.

Проведенная в Киеве провокационная «акция», а также грубое вмешательство в двусторонние японо-российские отношения посла США в Токио Рама Эмануэля в виде заявления об официальной поддержке американским Госдепартаментом японских притязаний на российские земли вызвали возмущенную реакцию в Сахалинской области РФ.

Спикер регионального парламента Андрей Хапочкин и председатель комитета по социальной политике Александр Болотников от имени Сахалинской областной Думы сделали по этому поводу официальные заявления.

«Мы считаем заявление американского посла в Японии абсолютно некорректным, в некотором смысле провокационным, — отметил Андрей Хапочкин. — И то, что российский суверенитет над южными Курилами имеет международное правовое оформление, не подлежит сомнению. Курилы — русская земля».

Своего коллегу поддержал Александр Болотников:

«Сахалинская областная Дума неоднократно заявляла, что южные Курилы — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Границы должны оставаться незыблемыми. Заявление американского посла о принадлежности южных Курил, считаю, безответственным. Для нас оно абсолютно неприемлемо. Еще раз повторю — Курильские острова, в том числе и южные Курилы, есть и будут неотъемлемой частью нашей России».

P.S. Посол Украины в Токио Сергей Корсунский заявил, что Киев поддерживает притязания Японии на Курильские острова.