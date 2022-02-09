К фашистской свастике в Киеве добавили японский милитаристский флаг
Киев, 9 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Сахалинское новостное издание АСТВ сообщает, что одновременно с проведением 7 февраля в Японии так называемого «дня северных территорий», когда правительство, депутаты парламента и ультраправые силы этой страны проводят митинги, собрания и шумные уличные демонстрации с требованиями «вернуть» принадлежащие России Курильские острова, украинские националисты устроили у посольства РФ в Киеве акцию в поддержку этих незаконных притязаний.
Несколько десятков мобилизованных молодых людей выстроились вдоль посольского забора с плакатами «Украина и Япония всегда вместе!». Наряду с украинскими и японскими государственными флагами демонстранты поместили в центр также японский флаг вооруженных сил милитаристской Японии, который в странах Восточной Азии считается символом японского реваншизма, а потому запрещен.
Видеосюжет с места событий на YouTube-канале сопровождается интервью с одним из участников «мероприятия», который солидаризировался с позицией японских правых сил, требующих «возвращения» Японии не только Курил, но Южного Сахалина: «Вот такая вот интересная акция у нас. О чем идет речь? О том, что в 1945 году Россия «отхапала» у Японии Курильские острова и половину острова Сахалин, которые являются неотъемлемой частью японской территории. По сей день у России и Японии нет мирного договора. В «день северных территорий» в Японии стоит напомнить, что Курилы и Сахалин необходимо вернуть настоящим хозяевам». По утверждению этого украинца, Россия также «должна территории» Украине, Грузии, Германии, Молдове и другим странам.
Тем самым лишний раз подтверждаются предупреждения специалистов о том, что предлагаемая некоторыми уступка Японии «ради дружбы» российских земель неизбежно вызовет «эффект домино», когда территориальные претензии будут активизированы по всему периметру границы РФ.
Проведенная в Киеве провокационная «акция», а также грубое вмешательство в двусторонние японо-российские отношения посла США в Токио Рама Эмануэля в виде заявления об официальной поддержке американским Госдепартаментом японских притязаний на российские земли вызвали возмущенную реакцию в Сахалинской области РФ.
Спикер регионального парламента Андрей Хапочкин и председатель комитета по социальной политике Александр Болотников от имени Сахалинской областной Думы сделали по этому поводу официальные заявления.
Своего коллегу поддержал Александр Болотников:
P.S. Посол Украины в Токио Сергей Корсунский заявил, что Киев поддерживает притязания Японии на Курильские острова.