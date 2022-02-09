Ставрополь, , 13:06 — REGNUM В Ставропольском крае выявлен факт превышения должностных полномочий руководством федеральной госкомпании «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища», в результате которого был нанесен ущерб бюджету на 17 млн рублей. В совершении должностного преступления подозреваются экс-директор и его заместитель. На них возбудили уголовное дело, сообщили 9 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установлено, в декабре 2020 года фигуранты дела заключили контракт на проведение противопаводковых мероприятий на объекте Кумо-Маныческий канал в Арзгирском округе. При этом в нарушение законодательства о госзакупках не был проведен аукцион. Несмотря на то, что работы не были проведены, подозреваемые подписали акты об их исполнении.

«Бюджетной системе РФ причинён ущерб на сумму более 17 миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — говорится в сообщении СК по региону.