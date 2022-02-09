Москва, , 13:06 — REGNUM Россия не согласна с оценкой главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия и Китай являются «двумя авторитарными режимами». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы — крупные суверенные страны, со своей политической системой, со своей системой устройства государства», — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия уважительно относится к устройству других стран и не вмешивается в их внутренние дела: «И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются».