Ташкент, 9 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Власти Узбекистана обнародовали список национальных музыкальных инструментов, на которых будут играть школьники. Об этом 9 февраля сообщает Подробно.уз.

Mr. Theklan Узбекистан

Напомним, что школьники, в соответствии с инициативой президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, начиная с 2022/2023 учебного года будут обучаться исполнению мелодий как минимум на одном из национальных музыкальных инструментов.

Так, отныне властями рекомендована игра на домбр, дойре, танбуре, рубабе, гиджакн, найе.

Отмечается, что запись об уровне владения инструментом будет вноситься в аттестат. Для обучения школьников раз в неделю планируется проводить урок по предмету «музыка», а также еженедельно — дополнительные практические кружки и факультативные занятия по исполнению мелодий на национальных музыкальных инструментах.