Симферополь, , 13:03 — REGNUM Приговор по уголовному делу о гибели в автоаварии девяти человек на трассе «Таврида» летом 2020 года вынес суд в Республике Крым 9 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, суд признал индивидуального предпринимателя — организатора услуг по перевозке пассажиров.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, подсудимый организовал оказание услуг по перевозке пассажиров на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter 315CDI под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района Крыма. При этом у водителя не было трудовых отношений с ИП, в рейс он отправился на основании устной договоренности.

Днем 30 июля 2020 года микроавтобус выехал из Симферополя в Краснодарский край, в 02:00 31 июля он возвращался обратно по Крымскому мосту, что было зафиксировано системой видеонаблюдения.

«Индивидуальный предприниматель достоверно знал, что водитель управлял транспортным средством на протяжении длительного времени без перерыва и отдыха. Несмотря на эти обстоятельства, он направил водителя в обратный рейс по маршруту «Краснодар-Севастополь», — сообщили в СК.

Рано утром 31 июля 2020 года на участке 167−168 км автодороги «Таврида» в районе с. Русаковка Белогорского района водитель микроавтобуса допустил столкновение с автобусом КамАЗ, который двигался в попутном направлении. На месте погибли восемь пассажиров и сам водитель микроавтобуса, девять человек получили травмы.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.