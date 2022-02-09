Стокгольм, , 13:09 — REGNUM Движение поездов между Стокгольмом и Уппсалой, а также Йевле и Бурленге 9 февраля было затруднено из-за полной остановки ж/д рейсов после пожара в сигнальной будке между Мэштой и Книвста. В настоящее время неясно, когда ж/д сообщение сможет снова возобновиться, передает телеканал SVT.

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Из-за полной остановки поездов «пострадали» как региональные перевозчики, так и пассажиры пригородных электричек. По состоянию на полдень 9 февраля нет никаких прогнозов относительно того, когда поезда снова начнут ходить в обычном режиме.

Чтобы компенсировать остановку ж/д сообщения на маршруты были отправлены дополнительные автобусы.

«Раньше мы думали, что проблема в коммутаторе, но поняли, что проблема в сигнальной будке, таком шкафе, откуда связываются с составами», — объяснила пресс-секретарь Транспортного агентства Швеции.