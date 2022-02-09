Эр-Рияд, , 13:29 — REGNUM Посол Саудовской Аравии в Бейруте резко осудил сообщения о том, что власти королевства якобы вмешиваются во внутренние дела Ливана и оказывают поддержку местным политическим силам. Об этом 9 февраля сообщает Wiqalat-Anbaa-al-Saudia.

Саудовская Аравия +

По данным журналистов, ранее лидер ливанской партии «Хезболла» Хассан Насралла призвал страны Персидского залива не вмешиваться в «ливанские дела», если они не хотят столкнуться с ответными мерами. Однако власти Саудовской Аравии высмеяли эти заявления.

«Не видишь соринку в своём глазу — это хорошая пословица, которая описывает тех, кто виртуозно занимается пропагандой, одновременно претендуя на добродетель и её противоположность», — написал саудовский посол в Ливане Валид Бухейри в соцсети Twitter.

Дипломат намекнул на то, что ливанская партия «Хезболла» вмешивается в дела других стран по всему Ближнему Востоку.