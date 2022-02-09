Москва, , 13:01 — REGNUM В Кремле фиксируют позитивные сигналы по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Gov.ua

«Там [на пресс-конференции президентов] были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений, что верно», — сказал Песков.

При этом, по его словам, с другой стороны Москва не услышала «каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева».

В этой связи Песков подчеркнул, что «есть и позитивные сигналы есть и менее позитивные».

Он призвал дождаться, пока президент РФ Владимир Путин созвонится с Эммануэлем Макроном.