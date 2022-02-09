9 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное им в ответ на слова президента России Владимира Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», которые были адресованы Владимиру Зеленскому в связи с вопросом о необходимости реализации Минских договоренностей. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что возглавляемое им государство терпеливо, потому что «терпение — это мудрость».

Оксана Переможенко, , 21:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возглавляемое им государство терпеливо, потому что «терпение — это мудрость». Соответствующее заявление украинский лидер сделал 8 февраля, комментируя слова президента России Владимира Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», которые были адресованы Владимиру Зеленскому в связи с вопросом о необходимости реализации Минских договоренностей.

Куличики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина — очень терпеливая, потому что это (терпение. — О. П.) — это мудрость, это важно и для Европы, и для россиян», — приводит слова главы Украины ТАСС.

«Наше терпение влияет на провокации, на которые мы не отвечаем, потому что в терпении мудрость», — добавил Зеленский.

Украинский президент также согласился со словами Путина о том, что Украина «красавица».

"Но насчет моя — это уже перебор», — резюмировал украинский президент.

Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие участники обсуждения указали на то, что фраза, которую произнес Владимир Путин («нравится — не нравится, терпи, моя красавица») была адресована лично Владимиру Зеленскому, а не Украине.

«Не остроумно, обиженный мальчик из криворожской песочницы», — написала Viktoriia в адрес Зеленского.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«А чего хорошего? Мудрость [не] в том, чтобы ждать и терпеть, а в том, чтобы не попадать в эти ситуации», — добавил Юрий Р.

«Ночь, видимо, не спал, думал. В итоге дал задачу творческой группе «95 квартала», — иронизирует Igor.

«Как там этот конкурс в КВН назывался, разминка? Зеленский проиграл этот конкурс. Вчистую», — отреагировал Геннадий.

«Может, я что-то не поняла… Но про Украину-то не шло! Речь шла об украинском президенте!» — подчеркнула Анна К.

«Он не устаёт меня удивлять. Оказалось, что наш президент всего лишь посредственный актёр с непомерным эго и бездной комплексов. В такие моменты вспоминаю, что его жена была категорически против президентства. Уж она-то знает, что представляет из себя Вова и как сильно он разочарует людей», — отметила Irina.

«Зеленский включил дурака и сделал вид, что не понял, о чем говорил Путин. Начал про красавицу и ее терпение рассказывать. Одним словом «Квартал 95», — добавил Александр.

«Учитывая подтекст высказывания Путина, имевшего в виду Зелю (Зеленского. — О. П.), выглядит пианист смешно…» — прокомментировала Мария.

«А разве Путин про Украину в целом говорил, не лично про Зеленского? Или кто-то вдруг ощутил себя всей Украиной?» — недоумевает Ирина.

«Путин сказал не в адрес страны Украина, он сказал чётко в адрес Зеленского. Зеленский притянул себя к стране. А что самое удивительное — Путин может посылать Зеленского в дупу (задницу. — О .П.), а Зеленский Путина — нет. Потому, что одни решают, а вторые подстраиваются под решения…» — отреагировал Shiroki Mirukami.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Вообще-то Путин парировал цитатой президенту Зеленскому (о соглашениях… нравится/не нравится…), а не Украине в целом. Ответ разочаровал, подтвердилось мнение и ощущение, что наш президент анализировать не умеет и вообще не в теме», — написал Shkoda_ket.

«За сутки ума не хватило подготовится… КВН сельский…» — выразил недовольство «Я».

"Путин назвал «красавицей» не Украину, а Зеленского. И если знать частушку полностью, то очевидно, что Путин сказал грубо, но хорошо. А Зеленский ответил глупо и невпопад», — отметил Василий С.

«Было бы хорошо, если бы не было подчеркнуто персональное обращение Путина конкретно к Зеленскому…» — подытожил Alexandr L.

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