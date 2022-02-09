Уфа, 9 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Метель ожидается в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Сообщается, что 10 февраля в регионе может пройти снег, в некоторых районах ожидается метель. На дорогах может образоваться снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 21 °C, днем может потеплеть до — 4 °C.

11 февраля в Башкирии также ожидается метель. На дорогах может образоваться снежный накат, гололедица, снежные заносы. Температура воздуха может опуститься до отметки — 11 °C, днем воздух может прогреться до — 3 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в снежный плен попал автомобиль с беременной женщиной.