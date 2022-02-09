Курган, , 13:00 — REGNUM В Курганской области за сутки на 9 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 83 человека, выписался по выздоровлению 797. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Всего за сутки выявлено 1259 заражённых коронавирусом курганцев, на 39 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 9 февраля выявлено 62 123 случая заражения коронавирусом, выздоровели 52 688 человек, скончались 1065 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки в больницу с COVID-19 попали 107 человек