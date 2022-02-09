Москва, , 13:00 — REGNUM В Госдуме намерены провести более подробное обсуждение правительственного законопроекта о праве налоговой службы накладывать арест на имущество налогоплательщика до решения суда.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Совет Думы получил обращение Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в котором высказана обеспокоенность относительно правительственного законопроекта о праве налоговой службы накладывать арест на имущество налогоплательщика до решения суда, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителю профильного комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову («Единая Россия») подготовить обсуждение этой законодательной инициативы до ее рассмотрения в первом чтении с участием представителей правительства РФ, Федеральной налоговой службы (ФНС), Уполномоченного по защите прав предпринимателей, бизнес-объединений, экспертов. Председатель Госдумы также примет участие в обсуждении данного законопроекта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о порядке наложения предварительных обеспечительных мер на имущество налогоплательщика был внесен в Госдуму 27 декабря 2021 года. Законопроект устанавливает порядок наложения предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной налоговой проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки. Обязательным условием применения предварительных обеспечительных мер является согласование принимаемого решения с руководителем (заместителем руководителя) вышестоящего налогового органа либо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

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