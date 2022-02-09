Париж, , 12:57 — REGNUM В случае избрания президентом Франции Марин Ле Пен обещает, «что не будет ни одной пенсии меньше 1000 евро», передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Кандидат в президенты представит полный план пенсионной реформы 17 февраля 2022 года.«Не будет ни одной пенсии меньше 1000 евро», — заявила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, после президента Франции Эммануэля Макрона настала очередь кандидатов в президенты Валери Пекресс и Анн Идальго официально претендовать на участие в президентских выборах 2022 года.

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