Париж, 9 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В случае избрания президентом Франции Марин Ле Пен обещает, «что не будет ни одной пенсии меньше 1000 евро», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Кандидат в президенты представит полный план пенсионной реформы 17 февраля 2022 года.«Не будет ни одной пенсии меньше 1000 евро», — заявила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, после президента Франции Эммануэля Макрона настала очередь кандидатов в президенты Валери Пекресс и Анн Идальго официально претендовать на участие в президентских выборах 2022 года.