Тамбов, , 12:57 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки был госпитализирован 101 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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9 февраля выявлено 1184 новых случая заражения коронавирусом — на 25 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 76 тыс. 144 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 62 тыс. 376 пациентов, в том числе 349 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1994 человека. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.