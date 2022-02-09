Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что не стоит делать поспешных выводов о ситуации, связанной со скандалом в гимназии № 168, из которой уволилась педагог Серафима Сапрыкина. Своим мнением Бельский поделился с журналистами 9 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Единая Россия» Александр Бельский

Спикер считает, что в ситуации нужно прежде всего разобраться и не делать поспешных выводов. Спикер неоднократно подчеркнул, что Сапрыкина уже сменила три школы после декабрьского инцидента в гимназии. А также заявил о существовании кураторов в деятельности Сапрыкиной. Бельский считает, что необходимо уточнить характер их деятельности.

«Я уверен, что комитет по образованию в этой ситуации разберётся и даст подробный ответ. Никогда не надо делать быстрых каких-то выводов», — заявил Александр Бельский.

Председатель Заксобрания уверен, что если в этом инциденте есть виновные, то они понесут наказание. Информация с разъяснениями, как сообщил Бельский, может появиться на странице профильного вице-губернатора Ирины Потехиной в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте также: Введенского и Хармса читал? Учитель, не жди пощады!

Напомним, по словам Серафимы Сапрыкиной, её заставили написать заявление об увольнении по собственному желания из-за чтения старшеклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.