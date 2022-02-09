Архангельск, 9 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Архангельске на базе госпиталя ветеранов войн начали реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19, сообщили в региональном минздраве.

Dzhmao.ru Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции

«Мы принимаем всех, у кого есть постковидная симптоматика и кто нуждается в реабилитации, — пояснила начальник госпиталя Александра Панкратьева. — Всего у нас 165 коек, из которых 120 выделены именно для нужд восстановления здоровья людей, переболевших коронавирусом. Пациенты поступают к нам как самостоятельно, так и по направлению от медицинских организаций. Реабилитационные мероприятия проходят на пятом и шестом этажах, но в ближайшем будущем рассчитываем задействовать для этого все этажи, где располагаются клинические отделения».

Сейчас госпиталь проводит работу с гражданами в возрасте от 18 лет и старше. Помощь оказывается любому, у кого есть показания к реабилитации. Среди распространенных постковидных симптомов — проблемы с дыханием, обострившиеся неврологические и сердечно-сосудистые заболевания. Каждому из таких пациентов назначается индивидуальное лечение, включающее медикаментозную составляющую и физиотерапию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области открыли шесть пунктов экспресс-тестирования на COVID-19.