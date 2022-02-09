Москва, , 12:55 — REGNUM Окончательное решение по дате оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет принято с учётом эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Kremlin.ru

«Очевидно, что еще есть какое-то время до послания. Как только будет принято окончательное решение — а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация — мы вас проинформируем», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, он пока не готов уточнить какие-либо детали по этому вопросу.