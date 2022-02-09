Брянск, 9 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Паспорт жителя Тольятти Самарской области обнаружили рабочие на Жуковском мусоросортировочном комплексе в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Чистая планета».

Паспорт

Сотрудники завода нашли документ на ленте с мусором. Паспорт принадлежит жителю Тольятти Дмитрию Е.

«Как важный документ оказался в Жуковке и попал в отходы — неизвестно. Возможно, Дмитрий приехал в наш регион в гости к родственникам или знакомым. Поэтому мы обращаемся к жителям области с просьбой помочь найти владельца паспорта», — отметили в компании.

В Брянской области работают пять мусоросортировочных комплекса, к 2025 году их количество доведут до 12.