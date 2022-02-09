Красногорск, , 12:55 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 9 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 11 956 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 3 470 случаев больше аналогичного показателя 8 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 8 486 человек, а днем ранее — у 12 230 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 183 103 новых случая заражения коронавирусом.

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