Москва, 9 февраля 2022, 12:54 — REGNUM Замглавы МИД России Александр Панкин, комментируя сообщения о возможных поставках США комплексов THAAD на Украину, заявил, что Москва призывает не делать глупостей и не заводить ситуацию в тупик.
Дипломат подчеркнул, что в Москве продолжат использовать дипломатические методы.
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Как сообщало ИА REGNUM, мобильный зенитный ракетный комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории. Он базируется на земле.