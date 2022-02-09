Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который почти 30 лет назад, в сентябре 1992 года, изнасиловал девушку и ограбил ее. О раскрытии этого преступления прошлых лет 9 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Нападение на молодую женщину было совершено поздним вечером 28 сентября 1992 года около одного из домов по проспекту Стачек. Неизвестный мужчина напал на местную жительницу, изнасиловал и похитил ее имущество. Тогда следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 145 УК РСФСР (изнасилование, грабеж).

«В результате систематической работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет была установлена причастность к совершению данных преступлений 54-летнего местного жителя. Совместно с сотрудниками регионального управления МВД он задержан», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в 2017 году подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за кражу. В настоящий момент мужчина дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 февраля Калининский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему таксисту Олегу Тену, который был признан виновным в убийстве с особой жестокостью. В августе 2004 года он нанес не менее 13 ножевых ранений, а также отрезал молочную железу 19-летней пассажирке, с которой у него во время поездки произошел конфликт.

Добавим, что ранее Тен был осужден за совершение убийств двух местных жительниц в 2005 году к пожизненному лишению свободы. Новым приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет. По совокупности приговоров он будет отбывать наказание пожизненно.