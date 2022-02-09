Новочеркасск, Ростовская область, 9 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Новочеркасске (Ростовская область) износ сетей водоснабжения и водоотведения достиг 80%. В связи с катастрофическим состоянием коммуникаций принято решение отдать их в концессию. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации казачьей столицы.

MichaelGaida Часть сети водоснабжения

«Администрация Новочеркасска заключила 30-летнее концессионное соглашение с московской компанией ООО «Экологические технологии». Согласно ему инвестор планирует вложить около 2 млрд рублей в модернизацию городских сетей водоснабжения и водоотведения», — уточняют власти.

В рамках договора планируется привести в порядок три водозабора и две плавучие насосные станции, очистные сооружения, 65 км водопроводных сетей, а также двух канализационно-насосных станций и 24 км канализационных коллекторов.

Власти пообещали, что соглашение не приведёт к росту тарифов для населения, так как затраты частично будут восполнены за счёт субсидий правительства Ростовской области. Все объекты инженерной инфраструктуры останутся в муниципальной собственности. МУП «Горводоканал» ликвидируют.