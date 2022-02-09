София, , 12:51 — REGNUM Полиция города Стара-Загора (Центральная Болгария) задержала 31-летнего местного жителя, разыскиваемого по подозрению в совершении преступления на территории Германии. Об этом 9 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Арест BMN Network

Согласно официальной информации, в ходе задержания указанный гражданин сопротивления не оказал. По предварительным данным, он выразил намерение сотрудничать с болгарскими и немецкими правоохранителями.

Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней мужчина будет выдан властям ФРГ.