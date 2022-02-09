Ульяновск, , 12:50 — REGNUM В Ульяновской области на участке дороги федерального значения обновят защитные слои. На это предусмотрено из федерального бюджета около 124 млн рублей. Соответствующая информация о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Трасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» («Волго-Вятскуправтодор»). Подрядчик выполнит работы по устройству защитных слоёв на автомобильной дороге Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск на территории Ульяновской области на участках км 97+500 — км 109+000, км 160+000 — км 167+000. Протяжённость обновляемого участка составит 19 км.

В перечень работ входит, в частности, установку дорожных знаков, установку средств технического регулирования, устранение колейности и дефектов покрытий, устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральной смесей типа «Сларри Сил» (микросюрфейсинг) толщиной 10 мм на территории 187 051 кв. метров.

Начальная цена контракта составляет 123 698 119 рублей.

Заявка завершат принимать 24 февраля. При подписании данного контракта работы должны начаться 18 мая и завершиться 30 августа 2022 года.