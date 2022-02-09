Астрахань, , 12:50 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 99 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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9 февраля выявлено 855 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 95 тыс. 502 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 82 тыс. 793 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 306 — за последние сутки.

За весь период скончались 2718 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.