Томск, , 12:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области госпитализировали 229 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в федеральном оперативном штабе.

Койки в госпитале «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Томской области выявлено 75 315 носителей коронавируса (+981 за сутки), выздоровели 64 978 человек (+131).

Жертвами COVID-19 стали ещё два жителя региона, за весь период умерли 718 томских ковид-пациентов.

Как сообщал ИА REGNUM, 8 февраля в регионе было подтверждено 995 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 человека. Госпитализация потребовалась 266 ковид-пациентам.

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