Токио, , 12:48 — REGNUM Северокорейские хакеры осуществили попытки взлома одного южнокорейского оборонного предприятия и Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщила японская газета The Nikkei со ссылкой на доклад комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

Хакер Ivan David Gomez Arce

Согласно опубликованным данным, атаку на МАГАТЭ совершила хакерская группировка Kimsuky, входящая в состав разведывательного управления КНДР.

Среди южнокорейских предприятий хакерской атаке подверглась Корейская аэрокосмическая корпорация (KAI). Предполагается, что объектом взлома могли стать устройства в виртуальной сети корпорации.

Отмечается, что официальный доклад комитета будет представлен в марте текущего года после обсуждения.