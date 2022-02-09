Москва, 9 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В России увеличилось число граждан, удовлетворенных качеством медицинских услуг, — с 46% в 2002 году до 54% в 2021 году. Количество неудовлетворенных осталось прежним — 42%, приводит данные опроса исследовательский холдинг «Ромир».

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Больше всего удовлетворены отечественной медициной были жители Центрального федерального округа (65%). Негативно оценивают медуслуги чаще жители Северо-Кавказского ФО (67%). Чаще недовольны люди в возрасте 45−59 лет (30%).

Своим состоянием здоровья в той или иной степени довольны 65% граждан: 20% удовлетворены и 45% скорее удовлетворены. Абсолютно удовлетворены своим здоровьем чаще мужчины, чем женщины — 23: против 17%. Жалуются на состояние здоровья 35% граждан.

ИА REGNUM ранее сообщало, 65% жителей России оценивают качество медицинских услуг в государственных больницах и поликлиниках как низкое.

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