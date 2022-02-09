Красноярск, , 12:47 — REGNUM В Красноярском крае на минувшей неделе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог превышен на 53,3%.

Грипп Ponchikov.net

Всего в медицинские учреждения края обратились более 47,7 тыс. человек, в том числе почти 30 тыс. жителей Красноярска, с симптомами ОРВИ. Около 28% заболевших в регионе — дети.

«Заболеваемость на прошедшей неделе была обусловлена преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии, а также вирусами гриппа А (H3N2) и В», — отметили в управлении.