Москва, , 12:47 — REGNUM Есть большие сомнения в том, что после легализации в РФ оборота криптовалют будет наблюдаться массовое использование криптокошельков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил профессор ВШЭ, президент Столыпинского клуба, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал решение правительства РФ утвердить концепцию легализации оборота криптовалют.

Криптовалюта

«Неужели мы думаем, что [после этого] использование криптокошельков будет массовым? И все побегут в банки их открывать? Для контроля и отслеживания платежей предлагается использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Этот сервис позволит определять параметры «нормальных», подозрительных и высокорисковых транзакций, отслеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов, создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма и прочим, — сказал Коган. — Несомненно, это все замечательно. Особенно греет душу тема горячей и братской любви «криптунов» и Росфинмониторинга».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган рассказал о том, как изменится анонимность криптовалют.

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