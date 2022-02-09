Москва, , 12:43 — REGNUM После переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона, киевские элиты начали терпимее относиться к идее Минских соглашений. Об этом 9 февраля заявил cопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на телеканале «Россия 24».

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«Сам факт переговоров я, безусловно, оцениваю положительно. Потому что когда идут интенсивные переговоры, это должно привести к снижению напряжённости», — заявил Бойко.

«Если раньше стыдливо замалчивалось, говорилось, что Минские соглашения можно выполнять или нельзя выполнять, то сегодня уже все практически высшие лица Украины подтвердили, что Минские соглашения — это единственный вариант политического решения на востоке. Это, безусловно, позитивно. Теперь это надо делать», — указал он.