Варшава, , 12:43 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак в ходе пресс-конфереции 8 февраля объявил, что при вооруженных силах республики будут созданы войска защиты киберпространства. Об этом сообщает Polskie Radio.

Киберпространство Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США

Блащак заявил, что войска должны выйти на «полную оперативную мощность» до 2024 года.

Он добавил, что новые подразделения армии будут обладать разведывательными, оборонительными и наступательными возможностями.

Министр отметил, что начальником нового военного подразделения станет генерал Кароль Маленда, который сейчас возглавляет Национальный центр безопасности киберпространства Польши. Под его руководством будет находиться более 6 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников армии.