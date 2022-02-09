Варшава, 9 февраля 2022, 12:43 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак в ходе пресс-конфереции 8 февраля объявил, что при вооруженных силах республики будут созданы войска защиты киберпространства. Об этом сообщает Polskie Radio.
Блащак заявил, что войска должны выйти на «полную оперативную мощность» до 2024 года.
Он добавил, что новые подразделения армии будут обладать разведывательными, оборонительными и наступательными возможностями.
Министр отметил, что начальником нового военного подразделения станет генерал Кароль Маленда, который сейчас возглавляет Национальный центр безопасности киберпространства Польши. Под его руководством будет находиться более 6 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников армии.