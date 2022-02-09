Липецк, 9 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 133 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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9 февраля выявлено 1643 новых случая заражения коронавирусом — на 323 больше, чем сутками ранее. Всего был выявлен 102 тыс. 691 случай заражения.

За весь период наблюдения 85 тыс. 174 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 749 — за последние сутки.

За весь период скончались 3112 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.