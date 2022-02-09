Сана, 9 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Правительство йеменских повстанцев-хуситов сообщило о резком увеличении числа граждан, больных лейкемией и другими видами рака, на фоне агрессии, развязанной Саудовской Аравией и её союзниками. Об этом сообщает близкий к повстанцам телеканал Al-Masirah со ссылкой на министра здравоохранения Йемена Таху аль-Мутаваккиля.

Gerry & Bonni Йемен

По его словам, больницы не могут оказать помощь больным из-за экономической блокады.

«Более 60 000 заболевших находятся в онкологических центрах, при нехватке лекарств, оборудования и диагностики. Количество детей с лейкемией растет в огромных количествах: более 3000 детей, больных раком, рискуют умереть в результате навязанной США и Саудовской Аравии блокады, которая лишает их возможности получения необходимой медицинской помощи», — заявил Таха аль-Мутаваккиль.