Станислав Стремидловский, 9 февраля 2022, 20:58 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда стал за последние несколько дней самым востребованным польским политиком для зарубежных лидеров. В минувшие выходные он провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и там же с генсеком ООН Антониу Гуттерешем. Затем в Брюсселе переговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. А в Берлине принял участие в саммите Веймарского треугольника вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ни один из лидеров какой-либо страны Центральной и Восточной Европы сегодня не может похвастаться таким вниманием к себе. Почему Дуда? Дело явно не в том, что Польша сейчас заняла место председателя ОБСЕ, также не изменился и ее политический вес. Интерес вызывает сам польский президент.

Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
(с) Сайт президента Польши

Прежде всего, это касается Веймарского треугольника, образованного 30 лет назад Германией, Польшей и Францией. Его заседания не созывались почти 11 лет. То, что сейчас по инициативе Шольца этот формат вновь собрался и канцлер на него позвал Дуду, говорит о многом. Официальным поводом встречи стал украинский кризис. И солировал на саммите, конечно, Макрон, который перед этим побывал в Москве, где провел многочасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем отправился в Киев. Очевидно, что наблюдения и выводы французского главы были предметом дискуссии членов Веймарского треугольника. Что именно рассказал своим коллегам Макрон, пока неизвестно. По итогам заседания лидеры повторили, что их главной целью является «недопущение войны в Европе». Но это общие слова. Какая-либо конкретика остается за кадром, хотя некоторые западные издания пишут о том, что Париж предлагает вариант «финляндизации» Украины. Вопрос в том, нужна ли Германии и Франции для проталкивания этого сценария Польша? В какой-то степени да, в какой-то нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
President.gov.ua

Макрон в ближайшие полгода возглавляет Европейский союз, поэтому ему важно блокировать критические возражения в отношении его внешнеполитических инициатив. А в контексте украинского кризиса их ждут от Варшавы, которая считает себя обделенной вниманием Брюсселя и ведущих европейских столиц. Поэтому приглашение Дуды на саммит Веймарского треугольника должно показать, что Польша по праву сидит за немецко-французским столом и не на приставном стульчике. Вместе с тем в Берлине и Париже не могут не понимать, что польский президент обладает минимальными возможностями влиять на внешнюю политику своей страны. Де-юре ее определяют правительство и министерство иностранных дел, де-факто — председатель правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, который уже довольно давно не разговаривает с Дудой. Но президент Польши остается единственным приемлемым партнером для Шольца и Макрона. Ведь с Качиньским «политической химии» у них не складывается, а премьер Матеуш Моравецкий и глава МИД Польши Збигнев Рау против мнения председателя PiS не пойдут. В отличие от Дуды, который в последнее время стал блокировать некоторые важные инициативы «Права и Справедливости».

О том, что польский президент рассматривает свое участие в Веймарском треугольника как возможность получить внешнюю поддержку своей внутриполитической игре, говорит его заявление, сделанное накануне поездки в Берлин. Дуда отметил, что перед этим с фон дер Ляйен он говорил о проекте поправок к закону о Верховном суде, «который я представил (в Сейм Польши — С.С.) и который призван положить конец спору между Варшавой и Брюсселем. Я увидел оптимизм в разговоре и в тоне президента Европейской комиссии. Я надеюсь, что в дальнейшем правительственные переговорщики, наконец, доведут дело до конца, до соглашения и, прежде всего, до выделения средств из европейского Фонда восстановления экономики для Польши. И что можно будет, во-первых, использовать эти средства, во-вторых, закрыть споры, которые на этом фоне идут с Брюсселем». Учитывая, что ранее председатель Республиканской партии Адам Белан, союзник PiS, заявлял, что вопрос с выделением 58,1 млрд евро из европейского Фонда восстановления экономики для Польши должен быть решен до конца марта или Варшаве придется отказаться от этих денег, успех Дуды в этом деле может наделить его лаврами победителя в глазах поляков и прибавить значимости на польской политической сцене. Многое здесь будет зависеть от немецкого правительства, которое в коалиционном соглашении обязалось возродить Веймарский треугольник и наполнить его конкретными проектами.

Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц
© Olaf Kosinsky

В ответ Дуда, как можно судить, должен выполнить свою часть сделки и не мешать внешнеполитическим инициативам Франции и Германии. Нельзя сказать, что эта задача будет легкой для польского президента, мешать ему будут прежде всего свои же. Вместе с тем, в условиях, когда правящая польская коалиция балансирует на грани потери большинства в Сейме, очередной раскол в ее рядах или ориентация на какой-то еще центр силы опасны для руководства «Права и Справедливости» и лично Качиньского, которому и так приходится платить за единство в рядах все большую и большую цену. Если Шольцу и Макрону в этой ситуации удастся подкачать «политические мускулы» Дуды, не исключено, что президент резко активизируется и на внутриполитической сцене, чего раньше он предпочитал избегать.