Воронеж, , 12:40 — REGNUM Уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, передано в суд. По уголовному делу утверждено обвинительном заключение, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

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По версии следствия, в октябре 2018 года житель Воронежской области, на тот момент еще не достигший совершеннолетия, опубликовал на общедоступном ресурсе в социальной сети тексты и комментарии, оправдывающие факт совершения террористического акта в Архангельске.

В настоящее время дело с утверждённым обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.