Донецк, , 12:40 — REGNUM Силовики Украины подготовили и распространили в сети интернет постановочные видео, целью которых является дискредитация Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 февраля сообщается в телеграм-канале НМ ДНР.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что украинские силы информационно-психологических операций ввиду подготовки Киевом активных боевых действий стали более активно осуществлять свою деятельность.

«Так, в рамках информационной кампании «CRUSHING SWORD» (Сокрушительный меч) украинскими пропагандистами 74 центра ИПсО ВСУ подготовлены и распространены в сети Интернет постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию защитников Донбасса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в распоряжение НМ ДНР попали исходные видеоматериалы этих роликов, на которых запечатлены подготовка этих постановочных видеосюжетов, до их монтажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что с территории Украины, находящейся под контролем Киева, в Донецкую Народную Республику (ДНР) прибывают добровольцы, желающие служить в рядах Народной милиции (НМ) республики.