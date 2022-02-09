Уфа, 9 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Главным врачом Иглинской центральной районной больницы (ЦРБ) назначен 31-летний выпускник Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Радмир Саубанов. Эту информацию подтвердили в пресс-службе минздрава республики.

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Сообщается, что 9 февраля нового руководителя представили коллективу этого медучреждения.

Радмир Саубанов является травматологом-ортопедом, общий стаж врача составляет восемь лет. Он принимал пациентов в травмпунктах больниц №10, №13 и №8 в Уфе. Исполнял обязанности главного врача уфимской городской клинической больницы №10.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что советником главы Башкирии по здравоохранению назначен Виль Тимербулатов.