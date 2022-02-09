Москва, 9 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба России в 2021 году предотвратили ущерб, который мог быть причинен правообладателям в связи с введением контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму 7,2 млрд рублей, сообщили 9 февраля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни Грузовик с контрабандой

«В результате таможенного контроля задержано более 7 млн единиц контрафактных товаров, возбуждено 888 дел об административных правонарушениях, 801 из которых — по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего контрафактными товарами были одежда и обувь, детские игрушки и игры, парфюмерия и косметика, автозапчасти и автоаксессуары, сумки, рюкзаки, посуда, велосипеды.