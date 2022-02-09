Джакарта, 9 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Глава администрации президента Индонезии заявил, что правительство оценит возможность развертывания тысяч полицейских в деревне Вадас на острове Ява, где арестовали 67 жителей, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Деятельность жителей деревни Вадас была полностью остановлена после того, как полицейские прочесали и арестовали десятки жителей, которые отказались добывать андезит (магматическая вулканическая горная порода) для строительства плотины.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская вакцина против коронавируса будет подготовлена для ревакцинации детей в возрасте 3−6 лет.